Dara tem trombose na perna e desfalca seleção no Pan

A central Duda, melhor jogadora do mundo no ano passado, não será o único desfalque de peso na seleção brasileira feminina de handebol que vai para os Jogos Pan-Americanos. Neste domingo, a Confederação Brasileira (CBHb) revelou que a capitão da equipe, a veterana Dara, está com uma trombose profunda na perna esquerda, vai precisar de pelo menos três meses de repouso absoluto e foi cortada da viagem a Toronto (Canadá)

"É um caso importante e, por isso, exige repouso absoluto. Ela está sendo assistida pela equipe médica da seleção, já foi medicada e irá fazer outros exames para podermos determinar o tempo exato de recuperação", explica Pauline Bittencourt, que comanda a equipe médica da CBHb.

A confederação não deu maiores detalhes da gravidade da trombose venosa profunda (TVP), que segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) é uma doença causada pela coagulação do sangue no interior dos vasos sanguíneos que levam o sangue de volta ao coração. "A TVP pode ser de extrema gravidade na fase aguda, causando embolias pulmonares muitas vezes fatais", destaca o site da SBACV.

Em nota enviada à imprensa, a CBHb não revela a gravidade da trombose, nem se Dará está hospitalizada. A confederação destaca apenas a ausência da pivô nos Jogos Pan-Americanos. Elaine Gomes, que foi reserva na campanha do título mundial de 2013, foi convocada para o seu lugar.

"Para mim, foi um balde de água fria não ir para o Pan. Quem me conhece sabe o quanto representar o Brasil me move, me alimenta e, nas portas da competição ficar de fora por um tema tão grave, me deixa impotente e muito triste. Porém, ao saber dos riscos que estava correndo, ao ter descoberto isso com tempo, não tenho como pensar em outra coisa que não seja agradecer a Deus por tudo. Mais uma vez, me considero abençoada, pois poderia sofrer consequências gravíssimas", diz Dara.