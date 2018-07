Darlan bate recorde do lançamento de peso e já é o sexto do mundo

Só nas últimas quatro semanas, Darlan arremessou três vezes acima de 20,15m, mantendo uma constância importante para provas de campo no atletismo. Em 2013, o último classificado para as finais do Mundial de Moscou (Rússia), lançou 19,76m. Com 20,90m, um atleta teria sido sétimo colocado na final.

Darlan comemora a boa fase, mas ainda não faz planos para os Jogos Pan-Americanos e para o Mundial de Pequim (China). "Estou focado, muito concentrado no que estou fazendo. Estou treinando bem e as marcas estão saindo. Meu foco é no Pan e no Mundial. Mas eu não me sinto pressionado pela sexta posição no ranking mundial. Eu nunca penso em medalhas e em marcas, sempre coloco minha cabeça no melhor que posso fazer no momento. Se eu estou indo atrás vou ter o resultado que mereço", disse Darlan.