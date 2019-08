Darlan Romani e Augusto Dutra sobem ao pódio em etapa de Paris da Diamond League

Destaques nos Jogos Pan-Americanos de Lima, os brasileiros Darlan Romani e Augusto Dutra brilharam neste sábado, na etapa de Paris da Diamond League. Darlan levou o bronze no arremesso de peso, enquanto Dutra faturou a prata no salto com vara no Stade Charlety, repetindo a posição obtida no Peru, no início do mês.

Atleta de Marília, o paulista Augusto Dutra subiu no segundo lugar mais alto do pódio ao obter a marca de 5,80 metros, a sua melhor na temporada, em sua terceira e última tentativa. Ele chegou a tentar a altura de 5,86m, mas não teve sucesso.

Ao ficar em segundo, Dutra deixou para trás rivais como o francês Renaud Lavillenie, atual recordista mundial. Ele foi apenas o sexto colocado, com 5,60m. O brasileiro Thiago Braz não participou da disputa.

O ouro ficou com o norte-americano Sam Kendricks, campeão mundial em Londres-2017, com 6,00 metros. O grego Emmanoil Karalis ficou em terceiro lugar, com 5,70m.

Já o catarinense Darlan Romani não conseguiu repetir o ouro obtido no Pan de Lima. Dono do recorde sul-americano, registrado no Peru (22,61m), ele não passou de 21,56m. O título da etapa de Paris ficou com o neozelandês Tomas Walsh, campeão mundial em Londres-2017, com 22,44m, sua melhor marca na temporada. O norte-americano Joe Kovacs ficou com a prata, com 22,11m.

Outra atleta a representar o Brasil na competição, a paraibana Andressa de Morais ficou apenas na oitava posição em Paris no lançamento do disco, após faturar a prata no Pan de Lima. Andressa marcou 62 metros. A prova foi vencida pela Denia Caballero (66,91m), seguida pela croata Sandra Perkovic (65,01m), atual bicampeã olímpica, e pela chinesa Bin Feng (64,60m).

Os três atletas brasileiros já têm garantida a presença no Mundial de Atletismo deste ano, que será realizado em Doha, no Catar, entre 28 de setembro e 6 de outubro.