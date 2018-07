Davi Albino fatura bronze para o Brasil na luta greco-romana

Em nenhuma outra modalidade de combate o Brasil tem histórico tão ruim quanto na luta greco-romana. Mas, nesta quinta-feira, Davi Albino mostrou que, aos 29 anos, é a cara de uma ligeira evolução. Foi ele o responsável por conquistar a primeira medalha do Brasil nas competições de luta dos Jogos Pan-Americanos, um bronze, na categoria até 100kg.

Um levantamento na base de dados da federação internacional indica que o Brasil nunca venceu um confronto de luta greco-romana em Campeonatos Mundiais. Os atletas brasileiros costumam ficar nas últimas posições, como foi o caso do próprio Davi, 32.º colocado no Mundial de 2009.

Agora, o momento é um pouco melhor. Davi faturou a prata no Campeonato Pan-Americano, em abril, foi o único brasileiro a se classificar para o Pan de Toronto - dos outros cinco, quatro perderam na estreia.

No Canadá, Davi fez bonito. Venceu o canadense Jeremy Latour por 10 a 1 e se garantiu na semifinal. Ali, levou 8 a 0 do cubano Yasmany Lugo, de quem também havia perdido na final do Campeonato Pan-Americano. Na decisão do bronze, fez 5 a 1 no colombiano Oscar Loango.

O Brasil tem direito a quatro credenciais para os Jogos Olímpicos e pode utilizá-las como bem entender. A confederação brasileira pretende distribuir pelo menos uma para cada modalidade (greco-romana, livre masculina e livre masculina). Davi deve ficar com a vaga da greco-romana.