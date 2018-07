David Beckham lança fundo para ajudar crianças ameaçadas

Lenda viva do futebol, David Beckham prometeu mudar as vidas de milhões de crianças nesta segunda-feira, ao lançar “7”, uma iniciativa de ajuda coordenada com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), para proteger os jovens mais vulneráveis do mundo.

“No decorrer dos próximos anos, irei trabalhar com o Unicef para arrecadar milhões e falar em nome das crianças de todo o mundo”, disse Beckham.

O fundo – cujo nome foi inspirado no número que o jogador usava em suas camisas na seleção inglesa e no Manchester United – irá se concentrar nas crianças que correm risco de violência, abuso e doenças.

“Hoje em dia, a necessidade de ajudar as crianças nunca foi maior, e desde que me aposentei tenho mais tempo e quero fazer muito mais”, declarou Beckham, que comemora dez anos como embaixador da boa-vontade do Unicef.

“Tudo que fiz, minha carreira no futebol, minha família, levou a este ponto – este é o momento para eu fazer o que puder para ajudar as crianças de todos os cantos do mundo. Quero que minhas próprias crianças tenham orgulho disto”, acrescentou o ex-jogador e pai de quatro filhos.

Beckham também pediu a seus fãs que apoiem o pedido que fez a líderes mundiais para que priorizem as crianças quando negociarem os novos objetivos de desenvolvimento globais. O lançamento de “7” acontece depois de um dos piores anos de toda a história para as crianças, informou a Unicef.