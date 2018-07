David Ferrer também vem a São Paulo para o Gillette Federer Tour

PARIS - O espanhol David Ferrer, número 5 do mundo, foi confirmado como mais um participante do Gillette Federer Tour, torneio de tênis que será disputado em São Paulo a partir do dia 6 de dezembro. Ele enfrentará o ex-líder do ranking Roger Federer no quarto dia do evento (9), que foi criado justamente por causa do grande interesse dos brasileiros na competição - todos os ingressos para os outros dias se esgotaram rapidamente. O anúncio coloca o Brasil de volta no mapa do tênis internacional e a expectativa é que todos os anos o evento seja realizado.

Além disso, já existe a ideia de transformar o Aberto de São Paulo a partir de 2014 em um ATP 500, uma competição que dá 500 pontos para o campeão, ao contrário dos atuais 250. Isso faria com que os grandes tenistas da atualidade se interessassem pela disputa e seria uma competição que contaria com os melhores profissionais. "Se isso acontecer, muitos jogadores irão", admite Ferrer, que já está sendo sondado para estar da competição no próximo ano, mesmo valendo apenas 250 pontos. Isso ajudaria a fortalecer na ATP o pedido do Brasil - são 11 torneios na temporada que oferecem 500 pontos. Para o País entrar, alguém teria de ser rebaixado no circuito.

Ferrer também vê com grande expectativa a vinda para o Brasil, pois ele esteve por aqui apenas a passeio, na casa de seu compatriota Juan Carlos Ferrero na Bahia. "Acho que vai ser muito legal, estou ansioso para a competição. Nunca estive em São Paulo e, além disso, será incrível para o público poder ver o Federer em quadra, um cara que para mim é o melhor da história."