David Lourenço, o garoto de ouro

A estrutura para os Jogos Olímpicos de 2016 ainda está longe do ideal. Mas o boxe brasileiro já tem um aspirante de peso para a disputa de medalha na categoria até 69 quilos. Trata-se de David Lourenço da Costa, de 18 anos, que conquistou no início do mês o inédito título mundial juvenil para o País, ao superar seis adversários em Baku, no Azerbaijão.

Filho de seu Aílton, porteiro de uma concessionária de automóveis, e de dona Creuza, faxineira, David sonha em completar a academia, que cultiva no quintal de casa em Guarulhos, onde mora. "Lá só tem dois sacos surrados, luvas velhas e halteres enferrujados", brinca, com voz baixa e sorriso tímido. A partir do ano que vem, por causa do título, David vai ter o direito de receber a Bolsa Atleta, que pode chegar a R$ 2,5 mil.

Treinado por Claudio Aires e João Carlos, David, que é atleta do Clube Escola Santo Amaro, está no boxe há apenas um ano, O gancho de esquerda é o seu maior trunfo. A baixa estatura (1,69 metro), segundo ele e seus técnicos, não é problema. "O importante é ter velocidade para conseguir encurtar a distância no momento certo para atingir o adversário", revela o pugilista.

Outro ponto favorável para Davis é o fato de não ter problemas com o peso. "Como ele sempre está bem fisicamente, o seu ritmo de luta torna-se mais intenso na parte final do combatem, ao contrário da maioria dos seus rivais, como aconteceu no Mundial", diz João Carlos, bastante orgulhoso do pupilo.

Antes de 2016, David tem a chance de disputar os Jogos de 2012, em Londres, mas sabe que seu caminho será difícil na busca de uma vaga na equipe principal do Brasil. Os experientes Pedro Lima (campeão pan-americano de 2007) e Myke Carvalho (integrante do time brasileiro em Atenas/2004 e Pequim/2008) são os principais nomes a ser batidos. "É briga de cachorro grande", comenta, sem medo do desafio.

O próximo desafio será em agosto, no Mundial da Juventude, em Cingapura. Desta vez, David Lourenço será o lutador a ser batido. "Não vou decepcionar."