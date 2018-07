David Moura pretende brigar pela vaga olímpica com Rafael Silva

SÃO PAULO - O Brasil não tem do que reclamar na categoria pesado do judô. O líder do ranking hoje é Rafael Silva, bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. E há ainda uma ótima alternativa: o mato-grossensse David Moura, o sexto do mundo, que foi vice-campeão do Grand Slam de Paris no último fim de semana.

Carga genética favorável não falta para Moura: ele é filho de Fenelon Oscar Muller, bronze no Pan da Cidade do México, em 75 e sobrinho, por parte de mãe, de Luiz Virgílio Moura, um dos maiores nomes do judô brasileiro na era pré-Aurélio Miguel. Luiz Virgílio ficou perto de uma medalha olímpica em Moscou-1980. Perdeu um combate apertadíssimo com o francês Jean Luc Rougé, que era campeão mundial.

David é um judoca feito em casa. Treina na academia que fica no estacionamento do colégio de ensino fundamental de propriedade da família, em Cuiabá. Dentro do terreno do colégio se localiza também a casa dos Moura. Os sparrings do lutador são dois de seus irmãos (um pesado e um meio-pesado) e dois primos.

Curiosamente, David e seu grande concorrente à vaga olímpica em 2016, Rafael, que é seu amigo próximo, são crias do mesmo mestre: Hatiro Ogawa, neto de Ryuzo Ogawa, que fundou, em 1936, uma das mais tradicionais academias do país, a Associação Hombu Budokan.

Mas os dois pupilos de Hatiro têm estilos totalmente diferentes. “O Rafael aprendeu a lutar usando o peso dele. É um paredão. Fica meio parado, se arrisca pouco e aproveita os erros do adversário. Mas é um baita judoca”, descreve Fenelon.

Já David se esmera na preparação física. A ideia é ser pesado e ágil. Faz exercícios com cordas, pneus de caminhão e levantamento de peso olímpico. Há um ano, treina luta de chão com Flávio Canto, um dos maiores especialistas do Brasil no solo.

“Boa parte dos pesados cansa rápido e perde até coordenação motora por causa disso. Eu capricho na preparação física. Sofro muito, mas aprendi a gostar desse sofrimento. E sendo bom na luta de chão pretendo derrotar o Teddy Riner, que não é tão bom nisso”, diz Moura.

Moura e seu pai acreditam que o pesado a ser escolhido pela CBJ não será necessariamente o melhor no ranking, mas aquele capaz de derrotar Riner e dar o ouro para o Brasil. Riner é um dos maiores nomes da história do judô, com um ouro olímpico e seis mundiais.