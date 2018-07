David Villa será operado e deve perder restante da temporada

YOKOHAMA - O técnico Pep Guardiola confirmou nesta quinta-feira que David Villa seguirá o "mais rapidamente possível" para a Espanha com a intenção de realizar uma cirurgia na perna esquerda que deverá deixá-lo afastado do futebol até o final da temporada 2011/2012. O jogador sofreu uma fratura na tíbia durante a vitória por 4 a 0 sobre o Al-Sadd, nesta quinta-feira, em Yokohama, em partida válida pelas semifinais do Mundial de Clubes.

"David fraturou a perna e vai voltar para Barcelona para uma operação o mais rapidamente possível. Ele tem uma personalidade encantadora e é um enorme golpe para a equipe", lamentou Guardiola, que perdeu Villa durante o primeiro tempo do triunfo sobre o Al-Sadd e viu Alexis Sánchez e Mascherano também sofrerem lesões durante o jogo.

Guardiola não soube precisar por quando tempo Villa ficará afastado do Barcelona, mas o atacante corre o risco de não atuar mais durante esta temporada, além de ficar da Eurocopa em 2012. "Creio que ele ficará fora por um longo tempo. Eu não sei precisar por quanto tempo, mas é preciso muito tempo para retornar após uma lesão como esta".

O treinador do Barcelona revelou que o clima no vestiário do Barcelona era de tristeza por conta de Villa, apesar da vitória sobre o Al-Sadd, que garantiu o time na decisão do Mundial contra o Santos. "Todos os jogadores estão muito preocupados com David. Esperamos que ele retorne o mais rapidamente possível. Teremos que vencer o Mundial de Clubes sem ele".

Contratado pelo Barcelona antes do início da temporada 2010/2011, Villa sofreu nesta quinta-feira a sua primeira lesão grave no clube catalão. Como não vinha sendo titular, ele chegou a ter a sua saída da equipe especulada nos últimos dias, o que foi negado por Guardiola.