Daynara e Alessandra faturam bronze no Mare Nostrum

CANET - Enquanto a seleção brasileira masculina de natação disputa o Troféu Sette Colli, em Roma, a equipe feminina está em Canet, na França, para a terceira e ultima etapa do tradicional Circuito Mare Nostrum. Neste sábado, no primeiro dos dois dias de provas, o Brasil conquistou duas medalhas, ambas de bronze, com Daynara de Paula e Alessandra Marchioro.

A dinamarquesa Jeanette Ottensen, que defendeu o Corinthians no Troféu Maria Lenk do ano passado, venceu as duas provas em que as brasileiras subiram ao pódio. Nos 50m livre, ela marcou 24s76, contra 25s26 de Alessandra. A prata ficou com a alemã Dorothea Brandt (25s19).

Já Daynara subiu ao pódio nos 100m borboleta, com o tempo de 59s19. O ouro foi de Ottensen, com 57s73, e a prata da norueguesa Ingvild Snildal, que marcou 59s11.

O Brasil fez diversas finais em Canet neste sábado. Graciele Herrmann foi a sétima dos 50m livre, com Larissa Oliveira logo atrás, em oitavo. Joanna Maranhão foi a quinta colocada nos 200m medley. Beatriz Travalon ficou em sétimo nos 50m peito, mesmo resultado de Jessica Cavalheiro nos 200m livre. Etiene Medeiros e Larissa Oliveira ocuparam o oitavo posto nos 100m costas e nos 200m livre, respectivamente.

Único da seleção masculina que disputa o Mare Nostrum, Felipe Lima foi apenas o quinto nos 100m peito. A última etapa do Circuito tem sequência no domingo.