Daytona brasileira

Os outros doze brasileiros correm na categoria GT. Dener Pires, organizador da Porsche Cup GT3 no Brasil, levou dois carros. Um para Mauricio Ricardo, Nonô Figueiredo, Rubens Barrichello, Tony Kanaan e Felipe Giaffone, e outro para pilotos não profissionais da Porsche Cup, Marcel Visconde, Constantino Junior, Clemente Lunardi e Clemente Faria, auxiliados também por Ricardo e Nonô, já que é permitido aos pilotos inscreverem-se em mais de um carro. Além dos pilotos da Porsche, a Ferrari também montou um quarteto brasileiro, com Daniel Serra, Chico Longo, Xandinho Negrão e Rafa Mattos (vencedor na GT em 2004) para dividir com dois italianos e dois alemães os carros da Scuderia Corsa, da Itália.

Criada em 1962 com três horas de duração, Daytona foi incluída no calendário do Campeonato Mundial de GT. Dois anos depois, inspirados nas tradicionais corridas de 1.000 quilômetros de Nurburgring, Spa e Monza, os promotores de Daytona, pra não ficar por baixo em relação aos europeus, criaram a "2.000 km de Daytona". Desde 66, o modelo passou a ser a "24 Horas de Le Mans". Por necessidade, durante a crise de energia iniciada em 1972, a corrida foi encurtada para 6 horas. De 82 a 90, fez parte do campeonato norte-americano IMSA GT, mas acabou adotando o regulamento da Grand-Am, importante campeonato norte-americano de carros esporte. Daí nasceram os carros que pertencem à categoria DP (Daytona Prototype). Na edição atual há 58 carros inscritos nas três categorias (16 na principal, 36 na GT e 6 na nova GX, criada para carros com novas tecnologias e combustíveis). Como a maioria dos carros conta com cinco pilotos (o mínimo é três), a competição reúne perto de 300 pilotos.

Na categoria principal, com motor de aproximadamente 520 HP, desde 2005 a vitória tem sido de um chassi Riley, mas com diferentes motores (Pontiac, Lexus, BMW, Ford e Porsche). Este ano os brasileiros Nelsinho, Christian e Felipe Nasr correm de Chevrolet-Corvette. Eles largam em 11o. Negri corre de Riley-Ford, com o qual venceu em 2012, e larga em sexto. Bruno Junqueira, de Riley-BMW, larga em 16o.

Na categoria GT, a Ferrari da equipe brasileira larga em 9o. Os dois Porsches do Brasil largam em 25o e 29o. A corrida utiliza um circuito misto de 5,73 quilômetros que usa parte do oval, no qual Nelsinho correu três vezes de Nascar. A largada acontece às 18h30 de sábado.