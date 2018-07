De Angelis evolui, deixa sedação e promete 'não amolecer' após acidente

O italiano Alex de Angelis segue evoluindo de forma significativa após ter sofrido um grave acidente no início do quarto treino livre da etapa do Japão de MotoGP, no circuito de Motegi, no último sábado. Depois de apresentar ligeira melhor na última segunda-feira, o piloto da equipe E-Motion IodaRacing Team deixou a sedação nesta terça no hospital onde está internado, na cidade japonesa de Mibu, e até postou uma mensagem em uma rede social para avisar que "não vai amolecer".

De Angelis tem um hematoma cerebral, fraturas nas costas e uma contusão no pulmão, sendo que seu estado seguia crítico até a última segunda-feira, embora ele já conseguisse falar no hospital. No último sábado, a organização da prova não forneceu detalhes sobre o acidente e não liberou o vídeo do mesmo, mas sabe-se que o piloto acertou o muro de proteção com violência na curva 9 em Motegi.

Atendido pela equipe médica da prova japonesa, o italiano estava consciente e respirando no momento do acidente, mas suas condições pioraram ao longo do sábado e ele teve constatada uma hemorragia intracraniana, que depois foi controlada e se tornou um hematoma na segunda-feira.

Nesta terça-feira, a equipe do piloto divulgou um comunicado em seu site oficial para informar que o piloto segue na UTI do Hospital Universitário Dokkyo, em Mibu, mas destacou que ele passou a última noite bem, "sem quaisquer complicações".

O comunicado admitiu que o estado de saúde do piloto segue "delicado", embora enfatize que ele tenha deixado a sedação e que agora está "alerta e consciente". O informe ainda relatou que nos próximos dias o italiano será submetido a exames de ressonância magnética que servirão para monitorar o hematoma intracraniano, cujo atual quadro não indica a necessidade de realização de uma neurocirurgia.

Feliz com sua recuperação, De Angelis postou da própria cama da UTI do hospital, em sua página no Facebook, uma foto na qual faz o sinal de positivo com a mão direita e escreveu a seguinte mensagem: "Tranquilo que DEA (De Angelis) não vai amolecer! Muito obrigado a todos! Amo vocês". E a mensagem veio acompanhada do status "se sentindo determinado".