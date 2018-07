De ânimo novo, Flu quer acabar com inconstância A vitória sobre o Palmeiras no domingo deu ânimo novo a Abel Braga. Mais do que a reabilitação após duas derrotas, o técnico do Fluminense viu um time aguerrida. A inconstância, porém, tem sido a marca do time neste Brasileiro e Abel espera nova postura contra o Atlético-MG, hoje, às 19h30, em Ipatinga. Recém-contratado pelos mineiros, o atacante André deve estrear.