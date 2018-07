De 'férias', Anderson Silva só volta ao UFC em 2013

RIO - O lutador Anderson Silva voltará a lutar somente no fim de 2013. Até lá, Anderson estará "de férias" da luta e se dedicará apenas a projetos pessoais, como a inauguração de uma academia em Los Angeles (Estados Unidos) e a participação em um filme de ação, a ser rodado no Canadá.

"É um tempo hábil para poder me dedicar e deixar a vida em ordem", disse Anderson no Rio, em evento de inauguração de uma loja da rede Burger King, da qual é garoto-propaganda. Segundo o lutador, a preparação constante para as lutas deixa a vida pessoal de lado.

Na passagem pelo Canadá, Anderson acompanhará a luta do canadense Georges St. Pierre com o norte-americano Carlos Condit, no próximo sábado, em Montreal. Anderson negou que possa aproveitar a ocasião para subir ao ringue e fazer um desafio ao lutador canadense. "Não é minha característica", afirmou.