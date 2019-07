De Gendt vence 8ª etapa e Alaphilippe retoma liderança da Volta da França

O belga Thomas De Gendt ganhou a oitava etapa da Volta da França, neste sábado, enquanto o francês Julian Alaphilippe recuperou a camiseta amarela destinada ao líder da prova após terminar a disputa do dia em terceiro lugar, atrás de Thibaut Pinot. Os participantes da tradicional disputa percorreram 200 quilômetros entre as cidades de Macon e Saint-Étienne.

Considerado um ciclista de estilo agressivo, Alaphilippe é limitado nas montanhas e não tem esperanças reais de manter a camiseta amarela até o final. Já Pinot parece viver o melhor momento da sua carreira e pode competir pelo título da Volta da França, o que, tendo êxito, o levaria a suceder Bernard Hinault, o último ciclista local a ganhar a prova em 1985.

Alaphilippe tinha perdido a camiseta do líder por seis segundos para o italiano Giulio Ciccone na quinta-feira. Mas sabia que o sábado lhe daria a oportunidade de retomá-la, pelas características desta etapa. E aproveitou a última das sete subidas para atacar junto com Pinot, terminando atrás apenas de De Gent.

O belga concluiu o estágio com o tempo de 5h00min17, seis segundo à frente dos franceses. E com o resultado do dia, Alaphilippe abriu vantagem de 23 segundos para o italiano e de 53s para Pinot na classificação geral.

Atual campeão, Geraint Thomas se viu atrapalhado em um choque a 15 quilômetros do final, mas escapou ileso e terminou bem. O acidente envolveu outros companheiros da equipe Ineos e ele não se moveu quando Alaphilippe e Pinot empreenderam a fuga. Terminou, ainda assim, a etapa com o pelotão principal, ao lado de outros concorrentes ao título. Na semana passada, já havia se envolvido em um acidente na Bélgica.

Thomas ficou a 26 segundos de De Gendt, em um pelotão que conteve do quarto ao 33º colocado da etapa - o britânico ficou na décima posição. Já na classificação geral, ele ocupa o quinto lugar, a 1min12 do líder.

As outras disputas pelas principais camisetas não tiveram alterações na liderança neste sábado. O eslovaco Peter Sagan continua na frente na disputa por pontos, o belga Tim Wellens é o melhor entre os montanhistas, Ciccone está em primeiro entre os jovens e Trek-Segafredo continua na frente entre as equipes.

A décima etapa da Volta da França será realizada neste domingo, de Saint-Étienne até Brioude, com um percurso de 170,5 quilômetros.