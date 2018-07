De goleiro dos milagres a embaixador do clube

O 'Santo' assinou contrato ontem de três anos e embora tenha acordo com o clube, poderá trabalhar em qualquer outra atividade como, por exemplo, a de comentarista.

Em entrevista ao site oficial do clube, o ex-goleiro admitiu que não se sente preparado para assumir um cargo diretivo, nem trabalhar na comissão técnica. "Neste momento eu tenho certeza que posso ser muito mais útil agregando valor em ações de marketing e abrindo portas para o clube", disse o ex-jogador.

Tirone comemorou o acerto. "O contrato do Marcos é complexo, com várias ações. Ele vai ser embaixador do Palmeiras e será o nosso maior representante", disse o dirigente, que havia acertado no ano passado que o ex-goleiro continuaria no clube./D.B.