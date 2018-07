De la Rosa negocia com equipe de Bruno Senna para a próxima temporada

MADRI - O piloto espanhol Pedro de la Rosa, que foi dispensado pela Sauber em setembro, afirmou que ficaria "encantado" em ser contratado pela Hispania Racing, equipe do brasileiro Bruno Senna.

"Se o projeto for interessante e ambicioso, eu ficarei encantado de estar com eles. Eles sabem disso, mas por enquanto não há pressa", declarou o piloto à emissora de rádio Onda Cero.

"Estou em contato com os Carabante (proprietários da equipe)", acrescentou. "Falamos muito e vão me informando sobre o projeto esportivo. É muito importante para a Espanha ter uma equipe de Fórmula 1, e o que fez a Hispania tem muito mérito".

De la Rosa disse ainda que os espanhóis têm que ser mais patriotas. "A Fórmula 1 é um mundo principalmente inglês, e nunca tivemos uma equipe espanhola, mas agora estamos no primeiro capítulo de um livro com muitos outros. Os ingleses e muita gente nos desvalorizaram também em outros esportes e agora estamos ganhando tudo. Na Fórmula 1 temos um bicampeão do mundo".

Sobre sua saída da Sauber, o piloto disse que parece "raro" que tenha acontecido a cinco corridas do final e que já tenham anunciado que seu substituto, Nick Heidfeld, não estará na equipe no ano que vem, já que o mexicano Sergio Pérez foi contratado. A escolha, no entanto, foi elogiada por De la Rosa.