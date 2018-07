De Lopes até Tite

O Corinthians resolveu o jogo, ontem, em seis minutos. Willian criou a jogada do primeiro gol, Liedson ajeitou e Paulinho finalizou. Danilo começou o lance do segundo, Emerson bateu de fora da área. Mas o Corinthians decidiu coletivamente, sem um craque incontestável. Então o líder do Brasileirão deveria ser uma grande equipe coletivamente, mas não é. Lembre-se que dos 11 titulares da última rodada de 2010, apenas dois começaram contra o Atlético-PR: Júlio César e Ralf. Não há equipe que resista...

A não ser que Tite tivesse o que Antônio Lopes tinha em 2005: dois craques. Não tem. Jogava-se diferente. O sistema da moda era o 3-5-2, puxando um volante (Marcelo Mattos) para fazer o papel de terceiro zagueiro. O sistema da moda hoje é o 4-2-3-1, usado por Tite, ontem com Willian pela direita, Danilo centralizado e Emerson pela esquerda. Jogou bem os primeiros 20 minutos, diminuiu o ritmo e levou sufoco na segunda etapa. Daquela época, em que Tite dirigia o Atlético-MG e perdeu para o Corinthians por 1 x 0, resta apenas a marcação pressão, característica comum às equipes de Tite.

O Corinthians, líder, às vezes joga bem, como no primeiro tempo, outras vezes mal, como no segundo, mas sempre marca no ataque. É um mérito.

ERA UMA VEZ FELIPÃO

A reunião fechada no vestiário, com César Sampaio e os jogadores, não foi reprovada por Felipão. Ele entendeu há tempos a necessidade de melhorar o ambiente de trabalho - a pergunta sobre César Sampaio é se terá malícia para ir ao mercado e planejar os reforços de 2012. A reunião, pelo visto, deu resultado. O símbolo é a ovada em Felipão na sexta, mas principalmente o futebol mais firme no empate com o Grêmio. Defesa protegida e um ponto que não livra, mas alivia do rebaixamento.

E LUXEMBURGO TAMBÉM

Tropeço do Fluminense, o Figueirense sobrando na luta por Libertadores e o Flamengo de Luxemburgo tinha chance de encostar, três pontos abaixo do líder. Aí, o time começa mal, o Coritiba é mais perigoso em contra-ataques e Luxemburgo troca Thomás por Williams. Menos criação, menos força ofensiva. Poderia mudar se o árbitro marcasse pênalti que houve em Ronaldinho Gaúcho. Pouco para quem foi Luxemburgo.