De olho em clássico, Agenor cobra rápida recuperação do Flu após queda

Apesar de fazer uma boa exibição diante do Cruzeiro, o Fluminense se despediu da Copa do Brasil na quarta-feira, nos pênaltis, nas oitavas de final. Um dia depois da dura queda, o goleiro Agenor cobrou uma rápida recuperação da equipe carioca, principalmente porque o time tem pela frente clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

"Eliminação triste, onde a gente esperava sim passar de fase, nos preparamos para isso. Temos que lamentar, mas temos que erguer a cabeça, pois fim de semana já temos um clássico e queremos nos recuperar no Campeonato Brasileiro", afirmou o jogador, nesta quinta-feira, no desembarque da equipe, no Rio de Janeiro.

Para Agenor, a maior lição da eliminação é a necessidade de vencer os jogos em casa. "A maior lição que a gente tira é de fazer nosso dever dentro de casa. Continuar com essa mesma motivação e foco que a gente vem entrando nos jogos, procurar entrar mais ligados nas partidas e sempre com o foco de ganhar", disse o goleiro. Na ida, no Rio, os dois times empataram por 1 a 1.

Na volta, o goleiro se tornou um dos destaques da partida ao defender um pênalti cobrado por Sassá. "Pênalti é muito de cada um, cada um treina de uma maneira, chuta da maneira que achar melhor. A gente procura passar um feedback para o batedor entender como o goleiro pensa, o que pode mudar na hora, mas faz parte do jogo, poderíamos ter saído vencedores e agora, é levantar a cabeça e focar no Brasileiro", comentou.

Tentando não se abater com a queda, Agenor já pensa no Flamengo, rival deste domingo no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. "Vamos ver o que o professor vai nos passar, mas cada jogo é um jogo, cada enfrentamento com eles foi de uma maneira diferente, agora é pelo Brasileiro. Temos que fazer valer nosso fator casa, apesar de ser um campo neutro, temos que tirar proveito disso, pontuar para subir na tabela", declarou.

O time do Fluminense volta aos trabalhos na manhã desta sexta, às 9 horas. Será a primeira atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz na preparação para o clássico. No Brasileirão, o Flu ocupa o 16º lugar da tabela, na beira da zona de rebaixamento, com seis pontos.