De olho em Londres, Marílson vence prova de 10km

"Foi uma prova dura, difícil mesmo", comentou Marílson, citando o calor como o principal inimigo neste domingo em São Caetano do Sul. "Estava muito quente durante toda a prova. Tem uma subida forte no quilômetro 7, e fiz o percurso praticamente sozinho. Correr nessas condições abaixo dos 30 minutos foi bem bom", disse o atleta, que liderou a Corrida de Reis do início ao fim.

A última prova de Marílson havia sido em setembro do ano passado, na Maratona de Berlim. Agora, ele deve conversar com o técnico Adauto Domingues para avaliar se estará apto para a Meia Maratona de São Paulo, que será realizada no dia 23 de fevereiro, como mais um estágio para competir em Londres em abril, quando espera conseguir um bom resultado entre a elite mundial.

Completaram o pódio da Corrida de Reis David Benedito de Macedo (segundo colocado, com 30min45), Rogério Ferreira (terceiro, com 30min50), Thiago do Rosário André (quarto, 30min56) e Leandro Prates de Oliveira (quinto, 31min06).