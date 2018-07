De olho em medalhas, Isaquias estreia no Mundial de Canoagem nesta quinta

Dono de três medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sendo duas de prata (C1 1000 metros e C2 1000 metros com Erlon de Souza) e uma de bronze (C1 200m), Isaquias Queiroz estreia nesta quinta-feira no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, em Racice, na República Checa.

O baiano remará a classificatória do C1 masculino 1000m ao lado do dono da prata no último Mundial, o checo Martin Fuksa. O brasileiro precisa garantir a primeira posição na bateria para passar para a Final A, sem competir a semifinal.

Se não houver surpresas, Isaquias deverá se encontrar na final com seu maior adversário, o alemão Sebastian Brendel, que é tricampeão olímpico. Ele desbancou o brasileiro em duas provas nos Jogos Olímpicos do Rio. Além disso, foi ouro no C1 1000m em Londres, em 2012.

Isaquias também vai competir no C2 1000m ao lado de Erlon de Souza, seu parceiro na Rio-2016. Em sua quarta participação em Mundiais, Isaquias soma seis medalhas (três de ouro e três bronze) das sete já conquistadas pelo time brasileiro.

Nesta quinta, estão marcadas também as disputas de C2 feminino 500m, K1 masculino 1000m e C1 Masculino 1000m. A primeira participação brasileira do dia é de Andrea Oliveira e Angela Silva, no C2 Feminino 500m. É o primeiro Mundial após a inclusão da prova no Programa Olímpico. Apenas a primeira embarcação garante uma vaga direta na final - do segundo ao sétimo lugar disputam a semifinal.

O dia também marca a estreia dos brasileiros no caiaque, com Vagner Souza, no K1 Masculino 1000m. Ele remará ao lado de dois medalhistas olímpicos: o russo Roman Anoshkin, bronze no Rio, e o checo Josef Dostál, prata nos Jogos do ano passado e também no Mundial.

PARACANOAGEM - No Mundial de Paracanoagem, realizado simultaneamente até sábado, o Brasil tenta ampliar seu status de potência mundial. Os brasileiros participantes são: Caio Ribeiro (bronze na Paralimpíada Rio-2016), Luís Carlos Cardoso, Igor Alex Tofalin, Debora Bnevides, Mari Santili e Adriana Azevedo.

Nesta quarta, foram realizadas as eliminatórias e semifinais das provas do caiaque, com brasileiros em todas as disputas, e as provas na canoa. O saldo do dia foi o tetracampeonato de Luís Carlos Cardoso no VL1, cinco classificações para Final A e uma Final B.