De olho em Muricy, Flu encara Lusa no Canindé A Portuguesa já espera contar hoje com o zagueiro Maurício, que chegou do Grêmio e foi apresentado ontem, no duelo com o Fluminense, no Canindé, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Sem o zagueiro Preto Costa e o meia Celsinho, suspensos, o técnico Vágner Benazzi terá o retorno dos volantes Gláuber e Marcos Paulo. Além deles, o volante Marco Antonio e o experiente meia Athirson, recuperado de lesão no joelho esquerdo, também podem reaparecer no time.