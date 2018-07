De olho na Barcelusa

Mas não resisto à tentação de animar-me com a Portuguesa. Pode ser apenas reação de simpatia por uma equipe querida pela origem, pela história, pelo perfil de seus fãs. Pode ser o desejo de ver um clube tradicional recuperar momentos de glória que ficaram no passado. Pode ser precipitação das grossas, uma tentação que derruba cronistas.

O certo é que a Barcelusa merece ser olhada com mais atenção na temporada que tem pontapé inicial amanhã, com a largada de mais um Paulistão. O apelido com o qual seus seguidores se divertem em chamá-la por causa da avassaladora campanha na Série B de 2011 faz sentido. Descontado o exagero (se bem que futebol se faz com hipérboles), a turma de Jorginho tratou os adversários na divisão de acesso nacional com a mesma impiedade do original catalão. O Pep Guardiola do Canindé montou um grupo eficiente, seguro, que carimbou o retorno à elite com folga e autoridade. Trajetória de arrepiar e emocionar.

A expectativa de seus admiradores não é consequência de vaidade tosca ou de cegueira própria dos apaixonados. Há motivos para ancorar o otimismo. Pra começo de conversa, a diretoria manteve a base, nada de extraordinária, mas que conta muito. A Lusa não possui craques de fazerem o queixo cair, tem tempo que não revela um Ivair, um Leivinha, um Enéas, um Dener . Nem mesmo um Edu Bala ou um Rodrigo Fabri. (Por falar nisso, por onde ele anda?)

O elenco foi composto de acordo com a fórmula tradicional - deu espaço para pratas da casa e acolheu rapazes já rodados, vários oriundos de experiências malsucedidas. No purgatório da Segundona, longe do foco da mídia, que se concentra em Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, o técnico pôde erguer uma Lusa pragmática e simples, sem abrir mão do estilo leve.

Jorginho não é um gênio da estratégia - ainda bem. Mas fala a língua dos boleiros, passa o recado, colhe resultados e pode firmar-se como nome de peso. A Lusa lhe oferece a confiança negada no Palestra, em 2009. Na época, pegou o rojão, após demissão de Luxemburgo, enfileirou uma série de vitórias, mas cedeu o lugar para Muricy. Os dirigentes o consideravam verde para o cargo, com o perdão do trocadilho.

O grande público vai rever ou conhecer melhor, a partir do jogo com o Paulista (17 horas, no Canindé), nomes como os de Weverson, Luís Ricardo, Gustavo, Henrique, Leo Silva, Vandinho, Edno, Guilherme. Essa rapaziada tem a missão de mostrar que a experiência do ano passado valerá muito agora. Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Botafogo, Vasco, Coritiba são exemplos de clubes que voltaram mais fortes, depois de períodos sabáticos na divisão de acesso.

A hora é da Lusa e a chance está no Estadual. Ela não fica abaixo dos outros e rivais como Santos e Corinthians vão concentrar-se na Libertadores. A torcida lusa deve ser mais barulhenta do que nunca - e acreditar. Porém, se o título não vier, nenhum drama; o mundo não vai acabar, apesar do que previram os Aztecas. Ou seriam os Incas? Os Maias? Sei lá, isso é para videntes e sabichões.