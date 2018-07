De olho na Copa, médicos aprendem a lidar com tragédia A Secretaria de Saúde de São Paulo iniciou ontem um curso de capacitação de 25 médicos para o atendimento de vítimas de desastres ou acidentes durante a Copa do Mundo. Profissionais que integram o Grupo de Resgate a Urgência e Emergências (Grau) vão receber orientações especiais do Corpo de Bombeiros ao longo de 45 horas (ou cinco dias) para atuar em tragédias como a que ocorreu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.