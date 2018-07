De olho na Libertadores, Atlético-MG irá com reservas para encarar o Santos Entre um duelo e outro pelas quartas de final da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro tem a estreia no Campeonato Brasileiro. Preocupado em reverter a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, no torneio continental, o time alvinegro deverá entrar em campo com uma formação reserva na partida deste sábado, às 18h30, contra o Santos, no estádio Independência, em Belo Horizonte.