De olho na Olimpíada, Mo Farah perde para quenianos na Meia-Maratona de Cardiff

"Com esse grande apoio da torcida, teria sido ótimo sair com uma vitória. Mas um corredor melhor acabou na frente. Os dois tiveram um ritmo incrível, buscaram a liderança e eu não consegui acompanhar", afirmou Farah.

Derrotado na final dos 10.000 metros no Mundial de Pequim 2013, Kamworor chegou em primeiro lugar com o tempo recorde do evento com 59min10s, apesar de ter levado um tombo durante a prova e machucado os joelhos.

Em seguida, Karoki mostrou também um bom ritmo e cruzou a linha de chegada aos 59min36s de prova. Mo Farah ainda tentou dar o seu sprint final característico, mas não conseguiu alcançar os rivais e terminou a corrida em 59min59s.

QUÊNIA DOMINA PROVA FEMININA - Na competição feminina em Cardiff, três quenianas ocuparam o pódio. Peres Jepchirchir ficou com o ouro, com a marca de 1h07min31s, seguida por Cynthia Limo (1h07min34s) e Mary Wacera Ngugi (1h07min54s).