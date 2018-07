De olho na Olimpíada de Londres, CBAt treina atletas para 4x100m

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) revelou nesta quarta-feira que fará um camping de treinamento para as equipes do revezamento 4x100 metros masculino e feminino entre os dias 23 e 26 de fevereiro. As atividades serão realizadas em São Paulo e mostram preocupação com a preparação para a Olimpíada de Londres.

Para o período de treinos, foram os convocados os dez melhores atletas dos 100 metros no ranking brasileiro. No feminino, foram chamadas Ana Claudia Lemos, Rosângela Santos, Franciela Krasucki, Tamiris de Liz, Rosemar Coelho Neto, Vanda Gomes, Geisa Coutinho, Evelyn Carolina dos Santos, Juliana da Silva Moreira e Bárbara Leôncio.

No masculino, foram convocados Nilson André, Sandro Viana, Bruno Lins, Diego Henrique Cavalcanti, Carlos Roberto Pio, Aldemir Gomes da Silva Junior, Ailson Feitosa, Antonio Cesar Rodrigues, Eric Sigaki de Jesus e Vicente Lenilson.

"O convite seguiu a regra do Ranking, mas sabemos, por exemplo, que o Vicente Lenilson não defenderá mais a seleção. Ele se despediu oficialmente no Troféu Brasil de 2011", lembrou o técnico Katsuhico Nakaya. "Esse treinamento é muito importante para desenvolvimento individual e principalmente para a formação do grupo."

Além dos treinos em grupo e técnicos, os atletas terão palestras com um fisioterapeuta, uma nutricionista e uma psicóloga. Em 2011, o Brasil ganhou as medalhas de ouro nos revezamentos 4x100 metros masculino e feminino nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara.