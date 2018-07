De olho no clássico, Felipão promove garoto

A prioridade no Palmeiras é o Universitario de Sucre, amanhã, pela Copa Sul-Americana, mas Felipão já pensa no Corinthians. Ontem, o técnico promoveu ao grupo principal Luís Felipe, do Palmeiras B, possível titular da lateral-direita no clássico.

Revelado na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto de 19 anos pode ganhar a vaga caso Vitor, dono da posição, não se recupere de lesão muscular. Márcio Araújo, quem tem atuado improvisado no setor, levou o terceiro cartão amarelo no empate com o Ceará (1 a 1), anteontem, na Arena Barueri.

Neste jogo, Felipão começou a tomar medidas para pegar o Corinthians. Tirou de campo na etapa final o pendurado Marcos Assunção, quem tem feito gols salvadores em cobranças de falta, para contar com o meia no clássico.

Na lateral-esquerda, Felipão também terá problemas domingo. Com o terceiro amarelo de Gabriel Silva, Rivaldo deverá atuar improvisado. Tanto Gabriel Silva quanto Márcio Araújo, porém, estão confirmados para pegar o Universitario de Sucre, amanhã.

Teste no ataque. Precisando apenas de um empate com os bolivianos para avançar às quartas de final da Sul-Americana, Felipão poderá usar o jogo em Barueri para experimentar alternativas no ataque. Contra o Ceará, testou durante a partida uma formação com Dinei e Tadeu, dois atacantes de ofício.

Com a volta de Kleber, um dos dois pode ser testado para formar dupla de ataque. Lincoln, substituto de Valdivia, atuaria mais recuado.

ARMA MORTAL

7

gols de falta no Palmeiras fez Marcos Assunção, que marcou 8 no total em 27 jogos desde a sua chegada ao clube, em abril