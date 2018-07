De olho no Mundial, Brasil convoca seleção de handebol

SÃO PAULO - De olho na disputa do Mundial, marcado para acontecer em dezembro na Sérvia, o técnico Morten Soubak anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção brasileira feminina de handebol para um período de treinos e amistosos. Foram chamadas 19 jogadoras, que ficarão reunidas entre 18 e 28 de outubro, na Áustria e na Hungria.

Pela programação, o grupo irá treinar de 18 a 24 de outubro na Áustria, país onde grande parte das jogadoras da seleção joga atualmente - são sete na equipe Hypo Nö, que tem uma parceria com a Confederação Brasileira de Handebol. Depois, o Brasil parte para a disputa de um torneio amistoso, quando jogará três dias seguidos contra a anfitriã Hungria, a Noruega e a Croácia.

Entre as convocadas, a lista trouxe três novidades, que não estavam no último período de treinos da seleção, realizado em julho, em Santos, no litoral de São Paulo. São a ponta Mariana Costa e as armadoras Karoline Souza e Patrícia Scheppa. Mas as estrelas do grupo também estão presentes, como Alexandra Nascimento e Dani Piedade.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras - Bárbara Arenhart e Mayssa Pessoa

Armadoras - Amanda Claudino de Andrade, Deonise Fachinello Cavaleiro, Eduarda Amorim, Juliana Malta Varela de Araújo, Karoline Helena de Souza e Patrícia Scheppa

Centrais - Ana Paula Rodrigues Belo, Deborah Hannah Pontes Nunes, Franciele Gomes da Rocha e Mayara Fier de Moura

Pontas - Alexandra Priscila do Nascimento, Fernanda França da Silva, Mariana Costa e Samyra Pereira da Silva Rocha

Pivôs - Daniela de Oliveira Piedade, Elaine Gomes Barbosa e Fabiana Carvalho Diniz