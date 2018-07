De olho no Pan Pacífico, Thiago Pereira vence 2 provas

Neste final de semana, o nadador brasileiro participou do Speedo Grand Challenge, também em Irvine, onde conquistou duas medalhas de ouro e duas de prata. Nos 200 metros medley, ele conseguiu a primeira colocação com um tempo três segundos menor do que havia obtido no Troféu Maria Lenk, realizado em Santos, no início do mês.

Nos 400 metros medley, nova vitória de Thiago Pereira. O nadador fez a prova em 4min14s06, segunda melhor marca do ano, inferior apenas aos 4min12s02, do japonês Yuhia Horihata, que obteve o tempo no campeonato nacional daquele país.

Já as medalhas de prata vieram nos 200 metros peito e 200 metros borboleta. O próximo desafio do Thiago Pereira é a terceira etapa do Circuito Mare Nostrum, que será realizada em Barcelona, nos dias 9 e 10 de junho.