De olho no UFC, lutador surdo e mudo encara o Jungle Fight

SÃO PAULO - Não é qualquer dificuldade que vai deixar Maykon 'Mudinho' Costa na lona. Acostumado a se esquivar dos problemas da vida, o lutador, que é surdo e mudo de nascença, vai tentar provar mais uma vez que a superação é o seu lema. O desafio pela frente é a 35ª edição do Jungle Fight, neste sábado, no Ginásio do Pacaembu.

"É um pequeno problema. Já perdi luta por árbitros interferirem se preocupando comigo. Mas eu não gosto que tenham pena de mim. Se eu estiver apanhando, sei me defender. Só num caso extremo gostaria que interferissem. Estou preparado para o MMA", afirma o lutador, que no Jungle Fight vai enfrentar Ricardo "Mirrado" Maciel, na categoria até 61 kg.

Aos 27 anos, o especialista em jiu-jitsu vai para a sua 10ª luta na carreira. Até hoje foram cinco vitórias e quatro derrotas. Algumas destas quedas, Mudinho contesta. "Algumas lutas eu perdi porque o juiz interferiu, se preocupando comigo", diz o lutador.

Ele relembra das dificuldades no começo da carreira, devido ao problema congênito. "Foi difícil, pois as pessoas com quem tive contato nas primeiras vezes não me entendiam direito. Essa foi uma das principais dificuldades. Mas depois eu venci, superei isso."

Atualmente, sua única dificuldade em cima do ringue é escutar o som do gongo. "Não escuto, o juiz tem que me avisar", explica lutador.

Para o confronto deste sábado, Mudinho diz estar confiante."Treinei muito, espero fazer uma excelente luta", afirma o lutador, que tem uma meta na carreira: o UFC.

Card da 35ª edição do Jungle Fight

Bruno Capelosa (Gracie Fusion/Veras Tk ) x Emiliano Sordy (Argentina) semifinal até 93 kg

Kleber "Orgulho" (Champion Team) x João Paulo (Mix Fighting) semifinal até 93 kg

Gil de Freitas (Barbosa Team) x Charles Maicon (Herman Team ) 77 kg

Ricardo "Mirrado" Maciel (Chute Boxe/Bauru) x Maykon "Mudinho" Costa (Emporiun Team) 61 kg

Bazan Rojas (Barbosa Team) x Tiago passos (Bolado team) 77 kg

Edson "Conterrâneo" (Ct Miguel Repanas) x Tiago "Thor" (São Paulo) Peso pesado

Diego Cavalcante (Constrictor Team) x Janio Carvalho (Gibi Thay) 70 kg