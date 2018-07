De quem virá a melhor ideia

Da polêmica do carro de rua para a Fórmula-1, a decisão de pontos dobrados na última corrida do ano ainda não deixou de ser assunto. A novidade é que agora se sabe que as equipes foram consultadas e aprovaram por unanimidade a ideia de Bernie Ecclestone, apesar das muitas críticas surgidas entre engenheiros e grande parte dos pilotos. Na própria Ferrari, que pode ser beneficiada com a medida (por exemplo, em 2008 Felipe Massa teria sido campeão), nem o presidente Luca di Montezemolo está convencido de que a novidade dará certo. E o diretor esportivo Stefano Domenicali acredita ainda que a FIA possa desistir da ideia antes de começar o próximo campeonato.

Por via das dúvidas, as equipes não estão deixando apenas nas mãos do casuísmo de regras artificiais a missão de dar maior equilíbrio à Fórmula-1. Elas correm atrás de engenheiros que deram certo. Quem mais perdeu gente foi a Lotus, que soube fazer um bom carro, mas não soube buscar dinheiro para pagar salários. E a Red Bull, obviamente, é o alvo principal das rivais. A Ferrari já tinha causado uma baixa no staff técnico da equipe tetracampeã e, agora, a Mercedes tirou mais dois, Mark Ellis e Giles Wood. Qual a importância deles numa equipe de aproximadamente 600 integrantes, entre os quais uma centena e meia de engenheiros, só o chefe Adrian Newey pode dizer. Vale destacar a escolha da Mercedes feita por Paddy Lowe, um engenheiro que trabalhou na Williams de 1987 a 1993 e, depois, passou os últimos onze anos na McLaren.

Outros componentes da Red Bull estão sendo consultados pelas equipes rivais, mas o homem que fez dez carros campeões mundiais não sai de lá. Adrian Newey é o único engenheiro que tem salário maior do que muito piloto. Aos 54 anos de idade, ele ganha aproximadamente R$ 20 milhões para fazer carros imbatíveis. Dois anos atrás, quando ganhava menos da metade disso, a Ferrari fez de tudo para tirá-lo de lá e o máximo que conseguiu foi aumentar o salário desse inglês que teve a equipe Copersucar Fittipaldi como seu primeiro emprego ao sair da faculdade em 1980, passou um tempo no automobilismo norte-americano, voltou para a Inglaterra para assumir a March e, dali, foi para a Williams, onde iniciou a série de carros campeões do mundo: foram cinco na Williams (92, 93, 94, 96 e 97), um da McLaren (98) e quatro da Red Bull (desde 2010). Com esses carros, cinco pilotos ganharam títulos mundiais - Nigel Mansell, Alain Prost, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen e Sebastian Vettel.

O que as rivais esperam é minar as forças da equipe criada por Adrian Newey na Red Bull. De qualquer forma, com as novas regras a aerodinâmica já vai perder um pouco da importância que teve até 2013. Isso torna mais difícil Newey criar um modelo que, logo de cara, seja muito melhor do que os outros. Serão três os motores para equipar as onze equipes - Ferrari, Mercedes e Renault. Deve sair na frente a equipe que conseguir o melhor conjunto chassi-motor. Mas não se pode descartar alguma surpresa como a que ocorreu com a Brawn em 2009. O chamado "pulo do gato" sempre pode acontecer entre profissionais tão talentosos. O problema é que, pelo retrospecto, a possibilidade de ser Adrian Newey o dono da melhor ideia é grande.