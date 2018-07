De saída do Vasco, Roberto Dinamite evita críticas a Eurico

Maior ídolo do futebol vascaíno, Roberto Dinamite deixa a presidência do clube com uma gestão bastante contestada, após duas disputas da Série B do Campeonato Brasileiro e a continuidade dos problemas financeiros que abatem o clube. Apesar de ter sido rival político por vários anos de Eurico Miranda, o ex-jogador evitou criticar o novo mandatário do Vasco.

Em entrevista nesta quarta-feira, ele afirmou que Eurico Miranda só terá sucesso se mantiver uma postura mais aberta. "Ele vai precisar de uma mudança de postura. Parto do princípio que sozinho ele não consegue resolver nada. Vai precisar estar aberto para trabalhar com pessoas preparadas e especializadas em todas as áreas", disse Roberto Dinamite.

O cartola também lamentou algumas situações que prejudicaram sua gestão. "O problema maior foi aquela máxima: ?Se tivesse feito aquele gol?. Se tivesse feito aquele gol no Corinthians. Se as coisas tivessem sido diferentes no Campeonato Carioca deste ano", lamentou em referência à derrota para o Corinthians na semifinal da Copa Libertadores de 2011, melhor momento do time sob seu comando, e a perda do Estadual deste ano para o Flamengo, com gol irregular do adversário, respectivamente.

De saída, ele pretende dar ênfase à vida pessoal, mas não descarta voltar a ajudar o clube desde que não seja com atuação política.