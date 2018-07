De sonho a pesadelo

Os problemas da equipe, em atividade há 13 anos, começaram em março. "Foi quando começaram os atrasos de pagamento", conta o ex-ciclista Luciano Pagliarini. Gradativamente a situação foi se tornando mais grave, até que a UCI suspendeu a equipe do Vale do Paraíba de todas as competições até que as pendências fossem acertadas e autorizou os atletas a se transferirem. "Vimos que tudo aquilo que havia sido prometido era só conversa", lamenta Pagliarini. Em setembro, o time anunciou insolvência financeira e fechou.

Seria mais um caso de agremiação esportiva do Brasil encerrando as atividades por falta de dinheiro não fossem as consequências do caso. O site Pedaladas divulgou a cópia de um e-mail no qual a UCI informava que havia tentado sacar da conta da equipe as garantias financeiras oferecidas por ocasião da aprovação da credencial Profissional Continental mas, como o banco Santander não respondia às solicitações de repasse de dinheiro, entrou em contato com a matriz espanhola. A resposta foi que a autenticidade dos documentos apresentados não foi atestada e se isentou da responsabilidade pelos pagamentos.

Esta semana, A UCI confirmou a história ao Estado e tornou o caso público. "O Grupo Santander informou que eles já registraram uma queixa formal às autoridades policiais competentes. A UCI, por sua vez, está examinando a situação com a Ernst &Young (empresa de auditoria e consultoria)", diz o chefe de imprensa da entidade, Enrico Carpani.

Pagliarini acredita ter participação no fato. "Eu e vários atletas acionamos a UCI para receber os salários atrasados com o resgate das garantias financeiras e acredito que, por causa disso, eles tenham tentado sacar dinheiro da conta no Brasil", explica. Como a entidade máxima do ciclismo até agora não teve sucesso na empreitada, Pagliarini - um dos ciclistas mais promissores da história do Brasil e integrante de importantes equipes internacionais - tomou uma decisão radical. "Fiquei tão desiludido que resolvi pendurar as sapatilhas." A experiência do atleta de 32 anos, pelo menos, não será desperdiçada - Pagliarini já faz parte da comissão técnica da Confederação Brasileira (CBC).

A entidade máxima do ciclismo nacional se isentou de responsabilidade e afirma que a UCI em nenhum momento entrou em contato pedindo qualquer ajuda para resolver a situação. "No caso das competições no continente, a CBC faz o credenciamento. No caso de São José, como era uma autorização internacional, os trâmites foram feitos diretamente entre a equipe e a UCI, que só nos consultou na época de aprovar a credencial para saber das atividades do time aqui no Brasil", conta o presidente José Luiz Vasconcelos. "Ouvia coisas sobre a equipe aqui e ali mas, como não havia nada oficial, informei que estava tudo ok." O dirigente não teme que o caso possa prejudicar futuras tentativas de equipes brasileiras de se lançarem no circuito internacional de ciclismo.