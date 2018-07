De virada, Atlético-MG mostra que está vivo

A equipe atleticana passou a somar 59 pontos e continua viva na competição. Na quarta-feira, o adversário é o Santos, na Vila Belmiro. O Sport recebe a Ponte Preta, na quinta-feira.

Empurrado por cerca de 15 mil torcedores, o Atlético-MG procurou criar chances de gol desde o início, embora errasse nas finalizações. Mas foi Hugo, aos 15, que abriu o placar para o Sport.

A equipe atleticana, que vinha de uma feia derrota por 3 a 0 para o Inter, procurou manter a calma, tentando jogar com a bola no chão. Enquanto o lateral Marcos Rocha criava boas jogadas pela direita, Bernard se mostrava perigoso pela esquerda. No entanto, o primeiro tempo terminou com 1 a 0 para o Sport.

No segundo, o time mineiro se impôs. Jô desperdiçou duas vezes. A história do jogo só mudou com a entrada de Leonardo. Aos 30, ele empatou. E aos 46 fez o gol da virada. A Arena Independência explodiu de alívio. Mas ainda tinha mais: os jogadores do Sport reclamaram muito de um pênalti no último lance: Júnior César usou o braço para desviar a bola na área. "Se não dá na técnica, vamos na raça", disse Ronaldinho Gaúcho.