De virada, Brasil bate a Alemanha no Grand Prix De virada e no sufoco, a seleção feminina conseguiu sua quarta vitória no Grand Prix, a primeira na segunda etapa da competição, disputada em São Bernardo do Campo. Ontem à noite, o time de José Roberto Guimarães teve trabalho para derrotar a Alemanha por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/14, 25/18 e 26/24. Hoje, a equipe enfrenta a Itália, às 20h30. As europeias estrearam com derrota por 3 sets a 0 (27/25, 25/20 e 25/17) contra os EUA, rivais do Brasil amanhã.