De virada, Larissa e Talita faturam ouro no Grand Slam de Barueri

Larissa e Talita voltaram a brilhar no Circuito Mundial de vôlei de praia. Neste domingo, a dupla faturou a medalha de ouro no Grand Slam de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, ao vencer de virada as italianas Menegatti e Orsi Toth por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 23/21 e 21/19, na decisão.

Larissa e Talita faturaram o terceiro título consecutivo no Circuito - venceram ainda em Klagenfurt (Áustria) e Stare Jablonki (Polônia). Além disso, elas subiram no lugar mais alto do pódio nas etapas de Vitória (ES) e Niterói (RJ) do Circuito Brasileiro. Com esta incrível sequência, a dupla exibe uma série invicta de 32 jogos.

Neste domingo, elas acumularam 800 pontos no ranking mundial e embolsaram US$ 57 mil em premiação. Para tanto, precisaram mostrar grande poder de superação, depois de saírem atrás no placar.

"Nós estamos conseguindo sair de situações difíceis, mesmo com pouco tempo de time. Isso é muito positivo, pois não sabíamos como seria essa parceria", disse Larissa, que anunciou seu retorno às competições e a parceria com Talita em junho.

Talita exaltou o desempenho das italianas, que venceram o set inicial. "As italianas estão de parabéns, fizeram um trabalho excelente e chegaram à final com méritos. São um time novo, de jogadoras que ainda vão dar muito trabalho. Acho que a experiência ajudou um pouco, parar, respirar e colocar a cabeça no lugar para fazer bem a virada de bola", avaliou.

Antes da final do Grand Slam, Maria Clara e Carol foram derrotadas na disputa da medalha de bronze. Elas caíram diante das holandesas Meppelink e Van Iersel por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/14, em apenas 33 minutos.