De virada, na raça, mas sem brilho

SÃO PAULO - O campeão brasileiro começou oficialmente o ano vencendo uma partida da maneira que lhe é mais peculiar: de virada, na raça, mesmo jogando mal. "Se for fácil, não é Corinthians", resumiu, ao final do jogo, o atacante Liedson.

E foi difícil mesmo para o time sair do Pacaembu, ontem, em sua estreia no Campeonato Paulista, ganhando do Mirassol por 2 a 1.

O Corinthians só conseguiu ser melhor do que o adversário a partir do momento em que ficou com um homem a mais, e com sua escalação completamente desfigurada.

Havia nada menos que quatro atacantes e dois meias no time quando Elton empatou a partida, aos 30 minutos do 2.º tempo.

E o gol salvador veio só aos 43, depois que Alex arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro. Dezinho tentou cortar e completou contra a própria rede.

O problema é que o Corinthians não mostrou bom entrosamento, algo que era esperado, já que fisicamente é notória a fragilidade de alguns jogadores.

O time que iniciou a partida é o que venceu o Brasileiro. Nenhum jogador foi vendido. A formação escolhida por Tite também era conhecida: o 4-3-3.

Em tese, nada poderia dar tão errado, mas uma série de erros quase matou o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo.

Um deles mortal e incompreensível para uma equipe que se conhece tão bem: a falha na cobertura defensiva. O lado mais problemático era o esquerdo com Fábio Santos, que tinha gás para subir ao ataque mas não conseguia voltar.

O gol do Mirassol evidenciou a pane dos laterais: Alessandro perdeu a bola no ataque, e ela sobrou para Esley. O meia cruzou na área e Xuxa fez de cabeça, aos 28. Fábio Santos, seu marcador, parou de correr e, ao ver a bola na rede, já estava com as mãos no joelho, evidentemente cansado.

Soma-se a esses defeitos a ineficácia de Alex e a falta de objetividade de Emerson. O Corinthians era, então, um time morto.

No segundo tempo, os problemas persistiam. A troca de Willian por Jorge Henrique foi inócua. Alessandro continuava mal e Tite foi inteligente ao colocar Danilo no lugar do lateral. Jorge Henrique, assim, virou ala.

A maré começou a virar assim que Alex Silva, que já tinha amarelo, foi expulso por jogar a bola para fora sem necessidade.

Outro acerto de Tite veio na sequência: sacou um zagueiro, Paulo André, colocou o atacante Elton, empurrando o Mirassol para seu campo de defesa.

Aos 30, um minuto após entrar, Elton empatou com chute rasteiro. A virada, como ficou claro, era inevitável - e veio em jogada de Alex - mas o aquecimento para a Libertadores não foi bom.