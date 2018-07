De virada, Sesi vence o Campinas e leva o tri paulista

De virada, o Sesi garantiu ontem o terceiro título paulista masculino de vôlei, o segundo consecutivo (2009, 2011 e 2012). O time comandado pelo técnico Giovane Gávio conquistou mais um troféu ao derrotar o Medley/Campinas por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/17 e 25/17, no ginásio da Vila Leopoldina.

O time paulistano venceu com duas grandes exibições diante de sua torcida, após iniciar a série perdendo para a equipe campineira por 3 sets a 2. O primeiro jogo da série melhor de três, aliás, foi marcado por uma grande confusão. Jogadores do Sesi se envolveram em um conflito com dirigentes do Campinas e quatro atletas da equipe de São Paulo - Lorena, Leozão, Cleber e Sidão - só foram liberados para atuar no jogo 2 após julgamento no TJD e o pagamento de uma multa de R$ 15 mil.

Ontem, após ter vencido os rivais no sábado também em casa e por 3 sets a 0, o Sesi não deu chance ao Campinas. "Entramos em quadra muito concentrados e jogamos de maneira agressiva, com uma boa postura em quadra", disse o ponta Murilo. "Sacamos bem, conseguimos variar bastante os ataques e erramos pouco."

Para o técnico Giovane, a equipe conseguiu se recuperar do revés da primeira partida, tanto na questão técnica quanto disciplinar. "Ficamos envergonhados, somos jogadores de vôlei, temos que jogar vôlei. Em função do que aconteceu, acabamos nos juntando, crescendo, procuramos lutar pelo título. É bom vencer e esse título tem um gostinho especial."

Hall da Fama. Apesar da derrota, o ex-levantador Maurício Lima, embaixador do Medley/Campinas, teve motivos para comemorar. O bicampeão olímpico entrou no Hall da Fama do vôlei em cerimônia realizada na cidade de Holyoke, nos EUA. Ele é o sétimo brasileiro a entrar na galeria, que já concedeu o reconhecimento a Bernard, Jackie Silva, Ana Moser, Shelda, Adriana Behar e Carlos Arthur Nuzman.