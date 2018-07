De virada, Vasco vence o Fla e está na decisão

Vagner Love abriu o placar para os rubro-negros aos três minutos do primeiro tempo. A reação viria aos 14 com Alecsandro, após rebote do goleiro Felipe. Em seguida, Deivid perdeu gol incrível, ao chutar na trave da pequena área, sem goleiro.

A virada veio no segundo tempo, quando Diego Souza marcou aos 33 minutos, de cabeça, após cabeçada de Fagner e defesa parcial de Felipe.

Outra semifinal. Botafogo e Fluminense disputam hoje, às 21 horas, no Engenhão, a segunda vaga na decisão. O Tricolor não vence um clássico contra os rivais do Rio desde novembro de 2010. No Engenhão, a vantagem do Botafogo é ainda maior. O time alvinegro nunca perdeu para o adversário no estádio - três vitórias e quatro empates.

Fred prometeu fazer três gols, mas o Botafogo confia em Loco Abreu e Andrezinho, recuperados de contusão.