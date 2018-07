De volta à Laser, Scheidt revela planos para 2013

"Acho que, por ter voltado em setembro, já estou num nível muito bom. E eu não parei de velejar em momento algum. Se não estava na Laser, estava na Star. Agora o mais importante é administrar as lesões. Tenho uma boa programação de exercícios, fisioterapia e acompanhamento durante as competições. No Campeonato Paulista, consegui velejar três dias seguidos sem sentir dor alguma, o que é difícil na Laser, que exige muito mais do corpo. Estou ótimo", declarou.

Scheidt voltará à classe na qual conquistou seus dois ouros olímpicos - em Atlanta/1996 e Atenas/2004 - e mesmo garantindo estar em bom nível prevê dificuldades nas primeiras competições. Ele passará curtas férias em Ilhabela, mas logo segue para Porto Alegre, onde disputará o Campeonato Brasileiro de Laser, entre 19 e 29 de janeiro.

"Vou me preparar da melhor forma possível para brigar pelas primeiras posições. Os treinos no Rio foram muito positivos e me deram mais confiança. Sei que em Porto Alegre enfrentarei adversários fortes, como o Bruno Fontes e o João Hackerott. Será uma disputa de nível altíssimo. Não estou me cobrando uma vitória, neste momento, mas é claro que vou lutar pelo pódio", comentou.

Robert Scheidt e Bruno Prada decidiram encerrar a parceria pensando nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, que não terá a disputa da classe Star na vela. Enquanto Scheidt vai para a Laser, Prada voltará a competir na Finn.