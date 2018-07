De volta ao Brasil, Hypolito lamenta ausência no Mundial

De volta ao Brasil, após passar por uma cirurgia na Suíça, o ginasta Diego Hypolito lamentou sua ausência no Mundial de Roterdã, que terá início neste sábado. O bicampeão mundial de solo iniciará a fisioterapia na próxima semana e só deverá retomar os treinos daqui a três meses.

"Lamento desembarcar no Brasil sabendo que não poderei participar do Campeonato Mundial desse ano", declarou o ginasta ao chegar ao Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. "Mas agora é hora de levantar a cabeça e dar início as atividades de fisioterapia. Quero me preparar muito bem para 2011 e voltar a fazer o que mais gosto, que é competir. O projeto olímpico está mais vivo do que nunca", garantiu Hypolito.

Em grande fase nesta temporada, o ginasta sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo e precisou passar por uma operação para reconstruir dois ligamentos na semana passada na Suíça. Depois de se recuperar, Hypolito voltará aos treinos no início de 2011, visando o Mundial de 2011, que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.