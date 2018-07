De volta ao Brasil, pivô Eder Lima vai jogar com Falcão no Magnus Futsal

Artilheiro da Copa do Mundo de Futsal de 2012 e vice-campeão com a Rússia no ano passado, o brasileiro naturalizado russo Eder Lima vai jogar com Falcão no Magnus Futsal, de Sorocaba.

O pivô foi anunciado como o novo reforço do time para a temporada 2017 e será apresentado à torcida nesta terça, 27, às 201h15, durante o jogo contra o Jales Futsal, pela Liga Paulista, na Arena Sorocaba.

Desde 2006 no Gazprom-Yugra, da Rússia, Eder assinou contrato com o time de Sorocaba até 2018. Na Rússia, o pivô soma 390 gols marcados e já recebeu o prêmio Chuteira de Ouro, como maior marcador europeu, com 73 gols em uma única temporada.

“Estou muito feliz e motivado nessa nova etapa. Espero poder fazer um bom trabalho junto com meus companheiros e poder ajudar o Magnus Futsal a alcançar os objetivos", comemora o jogador. "Atuar ao lado do Falcão será um prazer enorme. Isso me motiva ainda mais a desempenhar um bom papel".

O Magnus Futsal lidera a atual temporada da Liga Nacional de Futsal, com 19 pontos e um jogo a mais que o vice-líder Foz Cataratas, que tem 17 pontos. O próximo jogo do Magnus pelo torneio está marcado para o dia 1º de julho contra o Joaçaba, às 13h, no Centro de Eventos da Unoesc, em Joaçaba.