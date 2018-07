De volta ao Corinthians, Thiago Pereira fica com bronze

Agora nadando pelo Sesi, Thiago Pereira viu Marcos Antônio Macedo, do Minas Tênis Clube, ficar com a vitória, com o tempo de 52s92. A prata foi para Henrique Rodrigues, do Pinheiros, que também participou do Mundial.

Outro que não repetiu o desempenho de Barcelona foi Felipe Lima. Nos 200m peito, prova que não é sua especialidade, conquistou a prata, com 2min14s07. O ouro foi para Matheus Louro Neto, do Corinthians, com 2min13s93. Henrique Barbosa, do Fluminense, completou o pódio.

Entre as mulheres, a argentina Julia Sebastian, uma das poucas atletas estrangeiras no José Finkel, bateu o recorde do campeonato nos 200m peito, com 2min28s99, ajudando a Unisanta na classificação geral. A prata foi para Pamela Alencar (Corinthians) e o bronze para Manuela Muccio (Minas).

Semifinalista dos 100m borboleta em Barcelona, Daynara de Paula garantiu o título da prova para o Sesi em São Paulo, com o tempo de 1min00s22. Daniele Paoli (Pinheiros) e Dandara Mendes (Minas) também foram ao pódio.

Para fechar o dia, o Minas, que lidera o Maria Lenk entre os clubes, fez pódio completo nos 1.500m. Vitória de Lucas Kanieski, prata para o argentino Juan Pereyra, que treina em Belo Horizonte, e bronze para Marcos Ferrari. Luiz Rogério Arapiraca, que defendeu o Brasil nas maratonas aquáticas em Barcelona, terminou em quarto pela Unisanta. Diogo Villarinho foi o sétimo e Samuel de Bona o 11º. Allan do Carmo não nada o Finkel.