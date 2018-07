De volta, Lucas quer ajudar time a cumprir metas

Lucas desfalcou o São Paulo em metade das partidas do Brasileiro, mas não por contusões ou suspensões, pelo contrário. A "culpa" de tantas ausências foi sua eficiência, que fez o técnico Mano Menezes convocá-lo sucessivas vezes para a seleção. As boas atuações pelo Tricolor o transformaram em jogador permanente da equipe nacional. E se por um lado o jovem adquiriu mais bagagem e experiência, por outro acabou, involuntariamente, gerando uma dor de cabeça constante para Ney Franco armar a equipe.

Mas depois de tantas viagens, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro finalmente está de volta ao time para, com boa probabilidade, não mais sair até janeiro, quando se transfere para o Paris Saint-Germain. Não estão mais previstas convocações que coincidam com jogos do São Paulo, desta forma Lucas só será desfalque caso se machuque ou seja suspenso, o que ainda não aconteceu desde o início da competição.

Para se ter uma ideia da importância do meia, o aproveitamento do Tricolor com ele em campo é de quase 69%, menor apenas do que o do líder Fluminense (75%). Quando está ausente, o número despenca para 47%. Os números mostram na prática que o discurso de Lucas, de que continuaria com a cabeça no clube mesmo após ser vendido, por 43 milhões, não era da boca para fora. O meia quer se despedir do São Paulo sendo útil na classificação para a Libertadores. "Apenas procuro fazer minha parte dentro de campo, ajudar o meu time sempre me doando ao máximo para contribuir com uma vitória. Sempre que estiver em campo vou dar o meu sangue pelo Tricolor", afirmou o jogador, que fez três gols no Brasileiro.

Apesar da impressionante estatística, nas últimas duas partidas sua falta não foi tão sentida, afinal a equipe conseguiu bater Vasco e Figueirense e Douglas, seu substituto nos dois jogos, ainda se destacou ao marcar um gol contra os catarinenses. Mas Lucas não quer saber e lamenta ter perdido tantas partidas. "Estou com saudades dos amigos, da rotina de trabalho, de vestir a camisa do São Paulo, de entrar novamente no Morumbi e ver a torcida gritando e apoiando o time."

Quem agradece é Ney Franco, que poderá contar com seu principal jogador justamente no momento de definição do campeonato. Se o Tricolor mantiver o aproveitamento que teve até agora com seu camisa 7 em campo, sonhar com a volta à Libertadores fica muito mais possível.

Russos de olho. As boas atuações de Wellington já despertaram o interesse da Europa. Nos últimos dias o Rubin Kazan procurou o clube para tentar contratar o volante e ouviu do presidente, Juvenal Juvêncio, não iniciar as conversações com um valor inferior a 10 milhões, cifra que assustou os russos.

O camisa 5 é um dos mais promissores talentos da nova geração e tem profunda admiração dos diretores, sem contar que é uma espécie de xodó da torcida pelo seu estilo aguerrido e identificação com o clube. Questionado há alguns dias pelo Estado sobre o futuro, foi taxativo ao dizer que não achava ser o momento de deixar o Morumbi. "Meu sonho é ser campeão no São Paulo. Levantar uma taça aqui é diferente e não quero ser vendido sem conquistar coisas". disse.