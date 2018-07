Decepção no Pan, neta de Coaracy Nunes passa a ganhar Bolsa Pódio

Mas o Brasil não tem nenhuma possibilidade de chegar sequer perto do pódio nos Jogos Olímpicos do Rio no nado sincronizado. Após o bronze no Pan de 2011, Nayara Figueira e Lara Teixeira ficaram em 13.º na Olimpíada de Londres, repetindo o resultado do ciclo olímpico anterior. Em Atenas-2004, o Brasil ficou no 12.º lugar.

Em 2013, quando o governo já oferecia Bolsa Pódio aos atletas com condições de brigar por medalhas na Olimpíada, Lorena Molinos e Giovana Stephan ficaram no 13.º lugar do Campeonato Mundial. Mesmo entre as 20 melhores do mundo, não passaram a receber a Bolsa Pódio. No ano passado, perderam o posto de titulares do dueto.

Agora, o benefício será oferecido a Duda e Luisa, que nunca disputaram um Campeonato Mundial de nado sincronizado. Duda é neta do presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes, no cargo desde a década de 1980.

Além delas, também passam a ter direito ao Bolsa Pódio, após publicação em Diário Oficial nesta sexta-feira, o halterofilista Mateus Gregório Machado (prata no Pan, sem chance de medalha na Olimpíada), Josiane Lima, Talisca Reis (ambas do tae kwon do), Juliana e Larissa. As respectivas parceiras das jogadoras de vôlei de praia já eram beneficiadas.