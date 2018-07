Decepcionado, Felipe Massa quer 'cancelar' temporada de 2011

SÃO PAULO - Felipe Massa repetiu o roteiro no GP do Brasil, neste domingo, no circuito de Interlagos. Ele chegou em quinto lugar pela sexta vez nesta temporada da Fórmula 1, ficou novamente atrás do companheiro de Ferrari, o espanhol Fernando Alonso, e voltou a protagonizar um duelo com o inglês Lewis Hamilton, da McLaren.

O roteiro também foi mantido ao fim da corrida. Como fez nas etapas anteriores, Massa reclamou da falta de competitividade do seu carro. "Nem eu nem Fernando tivemos um bom ritmo. Nosso carro não estava competitivo nesta pista", avaliou o piloto brasileiro da Ferrari.

Massa atribuiu o resultado também à uma mudança inesperada na estratégia da equipe por conta de um pneu furado, ainda no sábado. A perda de um jogo de pneus obrigou o brasileiro a fazer apenas duas paradas nos boxes neste domingo, enquanto o planejamento inicial previa três pit stops. "Não sei como furou o pneu. Descobrimos só ontem [sábado] à noite", revelou.

Fora das pistas, o GP do Brasil encerrou a "novela" entre Massa e Hamilton. Depois de seguidas disputas em sete GPs e muitas farpas trocadas via imprensa, o piloto inglês desfez qualquer mal-estar ao interromper a entrevista do brasileiro neste domingo, em Interlagos, com um forte abraço.

"Achei bacana ele vir aqui", disse o brasileiro, sem mostrar ressentimentos com os problemas que teve com Hamilton em 2011. "Nunca tive nada contra ele. Sempre o respeitei durante todos esses anos, mesmo depois de tudo o que aconteceu neste ano."

A tímida performance em Interlagos resumiu o campeonato de Massa. "Foi uma das piores temporadas da minha vida. Para falar a verdade, não teve nada de bom em 2011. Tem que cancelar tudo", desabafou o brasileiro, sem esconder o alívio pelo fim de um ano melancólico em sua trajetória na Fórmula 1.

"Acabou e é muito legal isso, vamos pôr de lado tudo que passou e pensar em 2012", afirmou Massa. "Quero começar o ano diferente, competitivo do começo até o final, com um carro melhor. Espero muito chegar aqui [em Interlagos em 2012] brigando por algo grande para os brasileiros."