Decepcionado, Ginóbili diz que não esquece 6º jogo O San Antonio Spurs não escondeu o abatimento após a derrota no sétimo jogo da série decisiva da NBA. Na noite de quinta-feira, a equipe viu o Miami Heat se consagrar bicampeão da liga norte-americana de basquete ao batê-lo por 95 a 88, em casa, e fechar a série decisiva em 4 a 3, com dois triunfos consecutivos. E o argentino Manu Ginóbili admitiu que ainda não conseguiu esquecer o sexto jogo, quando o Spurs chegou a ter uma vantagem de cinco pontos a 28 segundos do fim do último quarto, mas acabou sendo derrotado na prorrogação.