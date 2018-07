Décio Perin: 'Vamos ter um Pelé em cada setor do clube'

SÃO PAULO - Décio Perin começou a atual corrida eleitoral timidamente, sem muito apoio. De repente, chegou a ajuda de Luiz Gonzaga Belluzzo, Affonso Della Monica e muitos outros conselheiros. De azarão, passou a ser favorito, apesar de a disputa estar bastante acirrada. Aos 72 anos, Perin tenta pela primeira vez a presidência do Palmeiras.

Economista, já foi vice-presidente do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação Fiscal no clube. Se eleito, promete uma reforma no estatuto, e diz que uma das mudanças que proporia seria dar poder político aos sócios-torcedores, por exemplo.

Seu plano de governo foi bastante criticado por pessoas ligadas a Paulo Nobre, que afirmam que Perin copiou suas diretrizes. Algumas ações são realmente parecidas, como a profissionalização do futebol e a ideia de contratar executivos remunerados para cuidar do departamento.

Conselheiro desde 1985 e membro efetivo do COF, afirmou ao Estado que o início do mandato é sempre o mais difícil. "A solução dos problemas do Palmeiras passa pelos primeiros 100 dias de gestão, quando teremos de conseguir dinheiro mesmo com receitas antecipadas e o campeonato (Estadual) em andamento."

Afirmando não ser centralizador, Perin disse também que vai delegar autonomia a vários funcionários para fazer o Palmeiras funcionar. "Posso garantir que vamos ter um Pelé em cada setor do clube."

Perin só vai ter de tomar cuidado para, caso ganhe, não sofrer a pressão daqueles que o ajudaram e ser eleito. Isso atrapalhou muito a gestão de Tirone.