Decisão do título será em Salvador

A Vila Belmiro tem sido decisiva para o Santos na Copa do Brasil. Nos quatro jogos que realizou em casa, venceu todos e anotou 24 gols - com a incrível média de 6 por confronto. O sonho do time e da torcida em fazer a festa do título no seu estádio, porém, desabou. Se for campeão, a comemoração terá de ser em Salvador. Ontem, no sorteio que definiu a ordem das partidas da decisão do campeonato, na sede da CBF, no Rio, ficou definido que o jogo final contra o Vitória será no Barradão, em 4 de agosto.

O presidente santista, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, disse ontem que, ao contrário do que ocorreu nas finais do Campeonato Paulista, contra o Santo André, o Santos vai mandar o seu jogo na Vila Belmiro, em 28 de julho, e não no Pacaembu.

Jogar fora de casa, porém, tem sido complicado para o Santos na Copa do Brasil. Nas últimas três partidas, contabilizou três derrotas. Só conseguiu a vaga à decisão pelos bons resultados na Vila Belmiro.

Nas oitavas de final, o técnico Dorival Júnior pediu para que seus atletas não economizassem gols no jogo de ida, em casa, contra o Guarani, para poder depois concentrar forças nas finais do Campeonato Paulista. Os Meninos da Vila obedeceram e fizeram 10 a 0. Na volta, surpreendente derrota por 3 a 2.

Nas duas fases seguintes, a tabela beneficiou o time da Baixada, que pôde decidir em casa. Contra o Atlético-MG, foi derrotado no Mineirão por 3 a 2 e depois, com o apoio da torcida, ganhou por 3 a 1. Em seguida, encarou o Grêmio no Olímpico e sofreu outro revés: 4 a 3. Mas, em casa, mostrou todo o seu poder anteontem para chegar à decisão com o triunfo por 3 a 1.

Após a classificação, Dorival Júnior, que vinha protestando da falta de tempo para recuperar os jogadores, mudou o discurso e disse que o certo seria a CBF marcar os jogos da decisão para antes da Copa do Mundo. "Agora, para tudo na Copa do Brasil e o prejudicado é o Santos, pois o nosso time está embalado e pode perder ritmo com a parada durante o Mundial", reclamou. "É mais uma falha do nosso calendário. Daria perfeitamente para decidir agora a Copa do Brasil."

Descanso. Já que o recesso será obrigatório, o Santos vai aproveitar a parada para o Mundial e dará férias de 15 dias a todos os integrantes do departamento de futebol profissional, inclusive os jogadores. Depois, começa a preparação para a final. O zagueiro Edu Dracena, expulso contra o Grêmio, e o lateral-esquerdo Léo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, desfalcam o time.

NÚMEROS DO DUELO

68

dias é o tempo para o 1º jogo da final, marcado para 28 de julho, na Vila Belmiro. A volta é em 4 de agosto, no Barradão

24

gols na Vila marcou o time santista na competição e sofreu três

19

gols no Barradão fez o Vitória, e não sofreu nenhum

10

gols em seis jogos fez Neymar, artilheiro desta edição, uma das esperanças para a segunda conquista do time no ano